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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Зять Бердымухамедова возглавил консульство Туркменистана в Дубае

CA-NEWS (TM) -  23 ноября в Дубае, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, состоялось открытие Генерального консульства Туркменистана, передает госинформагентство ТДХ.

В ходе церемонии, в своих выступлениях глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и назначенный в сентябре консул Ыхласгельды Аманов отметили позитивное развитие дружественных отношений Туркменистана и ОАЭ.

Как сообщали Хроники Туркменистана, Ыхласгельды Аманов женат на младшей дочери президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

По данным издания «Гундогар», ранее Аманов поочередно числился первым секретарем в посольствах Туркменистана в Германии, Бельгии и Великобритании.

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