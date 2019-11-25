Зять Бердымухамедова возглавил консульство Туркменистана в Дубае
- Туркменистан, общество
- 12:34, 25 ноября 2019
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CA-NEWS (TM) - 23 ноября в Дубае, крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, состоялось открытие Генерального консульства Туркменистана, передает госинформагентство ТДХ.
В ходе церемонии, в своих выступлениях глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и назначенный в сентябре консул Ыхласгельды Аманов отметили позитивное развитие дружественных отношений Туркменистана и ОАЭ.
Как сообщали Хроники Туркменистана, Ыхласгельды Аманов женат на младшей дочери президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
По данным издания «Гундогар», ранее Аманов поочередно числился первым секретарем в посольствах Туркменистана в Германии, Бельгии и Великобритании.