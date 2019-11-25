РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Фотограф запечатлел одну из десяти последних охотниц на орлов в Монголии (фото)

CA-NEWS (MNG) -  В диких горных районах Монголии небольшая группа кочевников поддерживает древнее искусство охоты на орла. Традиционная форма соколиной охоты включает в себя обучение хищных птиц, чтобы помогать охотиться на диких животных, таких как лисы и маленькие зайцы — навыки, которые передавалась от отца к сыну на протяжении тысячу лет. Немецкий фотограф Лео Томас недавно посетил Алтайский край Западной Монголии, чтобы запечатлеть эту увлекательную культуру.

Сегодня осталось около 300 орлиных хранителей, и подавляющее большинство из них-мужчины. Однако во время своего путешествия по отдаленному Алтайскому краю Томас имел возможность встретиться с Заманбол, одной из всего лишь 10 орлиных охотниц в Монголии. Она - часть казахской семьи кочевников, и проводит большую часть своих дней, посещая школу в городе. В выходные она тренируется со своим доверенным орлом вместе со своим братом Барзабаем. Образы Томаса запечатлели Заманбол верхом на лошади и одетую в меховую одежду ручной работы, излучающую ее силу духа и нерушимую связь с орлом.

Томас говорит о Барзабае (26-летний брат Заманбола, который, оказывается, того же возраста, что и Томас): «пока он живет на открытом воздухе в окружении семьи, невероятной природы и животных, более 60% своего времени я сижу перед экраном»,- говорит фотограф. - Довольно простое сравнение, но оно заставило меня задуматься».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Дубае открылось туркменское консульство, которое возглавил зять Бердымухамедова
  • Министры по делам окружающей среды Японии, Китая и Южной Кореи обсудили проблему пластиковых отходов
  • Папа Римский призвал в Нагасаки к миру без ядерных вооружений
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×