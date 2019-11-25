Фотограф запечатлел одну из десяти последних охотниц на орлов в Монголии (фото)

CA-NEWS (MNG) - В диких горных районах Монголии небольшая группа кочевников поддерживает древнее искусство охоты на орла. Традиционная форма соколиной охоты включает в себя обучение хищных птиц, чтобы помогать охотиться на диких животных, таких как лисы и маленькие зайцы — навыки, которые передавалась от отца к сыну на протяжении тысячу лет. Немецкий фотограф Лео Томас недавно посетил Алтайский край Западной Монголии, чтобы запечатлеть эту увлекательную культуру.

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Сегодня осталось около 300 орлиных хранителей, и подавляющее большинство из них-мужчины. Однако во время своего путешествия по отдаленному Алтайскому краю Томас имел возможность встретиться с Заманбол, одной из всего лишь 10 орлиных охотниц в Монголии. Она - часть казахской семьи кочевников, и проводит большую часть своих дней, посещая школу в городе. В выходные она тренируется со своим доверенным орлом вместе со своим братом Барзабаем. Образы Томаса запечатлели Заманбол верхом на лошади и одетую в меховую одежду ручной работы, излучающую ее силу духа и нерушимую связь с орлом.

Томас говорит о Барзабае (26-летний брат Заманбола, который, оказывается, того же возраста, что и Томас): «пока он живет на открытом воздухе в окружении семьи, невероятной природы и животных, более 60% своего времени я сижу перед экраном»,- говорит фотограф. - Довольно простое сравнение, но оно заставило меня задуматься».