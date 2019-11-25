Россия выделила более $3 млн на ТЭО железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Подготовлено ТЭО (технико-экономическое обоснование) по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Об этом сообщил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью Общественному телеканалу.

По его словам, на подготовку ТЭО Россия выделила 200 млн рублей ($3 136 364 по курсу ЦБ РФ).

«Принято политическое решение. Работают экспертные группы. Китайская сторона дала согласие. Я дважды посетил Китай, во время визитов были переговоры по этому вопросу. С президентом России тоже были проведены переговоры, принято политическое решение», - сказал президент.

Инициатива о строительстве железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» была озвучена еще в начале 2000-х, но с тех пор дело так и не дошло до реализации. В 2002 году Пекин уточнил технико-экономическое обоснование будущей ветки и определил ее направление. По той задумке предполагалось, чтобы дорога через перевал Торугарт пролегала через джайлоо Арпа, а далее - через Узгенский район достигла города Кара-Суу и оттуда уже шла в Узбекистан. Общая ее протяженность должна была составить 268 километров.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев после прихода к власти предложил вместо маршрута «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» построить ветку «Таджикистан-Кыргызстан-Казахстан-Россия». Но эта идея не нашла ни у кого поддержки. После этого власти КР вновь вернулись к проекту дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и предложили новый маршрут.

В 2017 году была создана трехсторонняя рабочая группа по строительству дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», сообщалось о рассмотрении трех разных вариантов реализации.