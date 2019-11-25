Глава Миссии БДИПЧ ОБСЕ посещает Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - 25 ноября первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов встретился с главой Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Каетаной де Зулуэтой Оутрам.

В ходе переговоров обсуждены практические вопросы взаимодействия узбекской стороны с полномасштабной Миссией БДИПЧ ОБСЕ в период подготовки и проведения 22 декабря выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные Кенгаши.

По предварительным данным, ожидается приезд в Узбекистан более 700 международных наблюдателей из 50 стран мира и международных организаций.

Каетана де Зулуэта Оутрам сообщила, что наблюдать за выборами БДИПЧ ОБСЕ планирует направить около 300 человек, которые предполагают побывать во всех регионах страны, охватить большинство избирательных участков, встретиться с представителями пяти политических партий, участвующих в выборах.

На встрече стороны условились о механизмах и формах взаимодействия в период избирательного процесса.