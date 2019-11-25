Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации границ
- Узбекистан, политика
- 13:30, 25 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - 18-22 ноября в Нукусе состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.
Стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации Государственной границы на участок в пределах Навоийской области и Каракалпакстана Республики Узбекистан по смежеству с Актюбинской, Кызылординской и Мангыстауской областями Республики Казахстан.
Комиссией утвержден План-график заседаний Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан на 2020 год, сообщила пресс-служба МИДа.
Напомним, что общая протяженность границ между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2 100 километров.