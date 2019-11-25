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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации границ

CA-NEWS (UZ) -  18-22 ноября в Нукусе состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

Стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации Государственной границы на участок в пределах Навоийской области и Каракалпакстана Республики Узбекистан по смежеству с Актюбинской, Кызылординской и Мангыстауской областями Республики Казахстан.

Комиссией утвержден План-график заседаний Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан на 2020 год, сообщила пресс-служба МИДа.

Напомним, что общая протяженность границ между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2 100 километров.

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