Защита религиозных организаций Узбекистана возложена на Национальную гвардию

CA-NEWS (UZ) - Перед Нацгвардией поставлена задача до конца 2020 года вместе с заинтересованными организациями обеспечить постепенное получение и обслуживание этих объектов.

По данным Министерства юстиции, 21 ноября текущего года подписано постановление правительства, утверждающее перечень объектов, охраняемых подразделениями службы Национальной гвардии.

Согласно документу, все школы Узбекистана будут оборудованы «тревожными кнопками». Такая же мера безопасности будет введена и на объектах религиозных организаций.

Помимо охраны объектов, Национальная гвардия может осуществлять вооруженную охрану-сопровождение транзитных грузов, материальных средств на транспорте, взрывчатых, радиоактивных и других грузов.

В середине 2019 года Национальной гвардии было передано право охранять государственные и особо важные объекты.

Первым заместителем командующего Национальной гвардией Узбекистана является Батыр Турсунов, сват президента Шавката Мирзияева.