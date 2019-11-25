Парламент Таджикистана увеличил бюджет на 2020 год за счёт налогов

CA-NEWS (TJ) - Нижняя палата таджикского парламента одобрила предложенный правительством проект госбюджета-2020, в котором налоговые доходы составят 17,9 млрд сомони ($1,7 млрд).

Согласно новому закону о бюджете, налоговые поступления в следующем году составят свыше 17 млрд сомони, что на 10% больше по сравнению с 2019. Экономисты утверждают, что неясно каким образом власти собираются увеличить налоговые доходы.

«Когда определяют размер налоговых доходов, должны быть обоснованы источники дохода. Нынешняя ситуация в сфере предпринимательства всем известна, тысячи бизнесменов и компаний сворачивают свою деятельность из-за высокой налоговой нагрузки», - рассказал Радио Озоди экономист Мехрубон Бурхонов.

По его словам, за последние несколько лет деловой и инвестиционный климат оставлял желать лучшего, а доходы компаний и предпринимателей в лучшем случае остались без изменений или вовсе сократились. В этих условиях увеличивать доходную часть бюджета обязывает налоговый орган использовать административные методы и по любой причине штрафовать компании, уверен Бурхонов.

«Для предпринимателей нет никаких улучшений или ощутимых льгот, но мы прогнозируется, что они выплатят в бюджет налогов на 10% больше. В этом случае можно ожидать только одного. Налоговый комитет всеми имеющимися силами и способами будет пополнять бюджет за счет проверок и штрафов», - считает эксперт.

Доходная часть госбюджета 2020 года составит более 26,1 млрд. сомони ($2,6 млрд), расходная часть – 26,4 млрд. сомони ($2,7 млрд).

Файзиддин Каххорзода, министр финансов Таджикистана, ознакомив 22 ноября депутатов с основными параметрами госбюджета на будущий год, подчеркнул, что доходная часть бюджета по сравнению с доходной статьей текущего госбюджета увеличится на 9,6%, или на 2,3 млрд. сомони ($237,3 млн). По его словам, расходная статья государственного бюджета на 2020 год по сравнению с расходной статьей госбюджета-2019 увеличится более чем на 2,2 млрд. сомони ($227 млн).

Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 0,4% ВВП, или 349,5 млн. сомони ($36 млн). Каххорзода отметил, что дефицит будет покрыт за счет продажи госимущества, льготных кредитов и грантов международных организаций и зарубежных стран, отмечает Радио Озоди.

Доходная часть бюджета, по словам главы Минфина будет пополняться в основном за счет налогов. Однако Шукурджон Зухуров, председатель нижней палаты парламента, заметил, что по итогам 9 месяцев этого года текущий бюджет не был выполнен за счет налогов, и спросил: как налоговики будут в будущем году пополнять казну на рекордные 17,9 млрд. сомони ($1,7 млрд.)? Шукурджон Зухуров выразил обеспокоенность и тем, что многие предприниматели покидают страну из-за "неподъемных" налогов.

За последние годы звучит много критики вокруг налоговых ставок в Таджикистане. Предприниматели жалуются, что вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, им приходится отвечать на многочисленные вопросы налоговых инспекторов, которые приходят к ним с частыми проверками. Идут разговоры и о случаях коррупции, когда налоговые инспектора «сговариваются» с руководителями компаний и организаций и в обмен на взятку закрывают глаза на неуплату налогов.