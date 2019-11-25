В Черном море погибли 14 тысяч овец (видео)

CA-NEWS (CA) - В Румынии в Черном море судно Queen Hind затонуло почти сразу после выхода в море. Сообщается, что судно перевозило 14,600 голов овец в клетках. По невыясненным на данный момент причинам судно перевернулось на бок. Экипаж судна выжил, все 22 человека граждане Сирии. Только одного из них госпитализировали в больницу с переохлаждением, передает BBC.

Около 14 тысяч животных погибли. Спастись удалось только нескольким овцам, которые смогли выбраться из клеток и спрыгнуть в море, где их выловили и спасли.