Каждый месяц в Таджикистане распадаются 1 тыс. семей

CA-NEWS (TJ) - Вмешательство третьей стороны в семейную жизнь, бытовое насилие в отношении женщин, тяжелое экономическое положение, длительная разлука супругов, один из которых находится в трудовой миграции – основные причины, по которым распадаются «ячейки общества» в любой стране, в том числе в Таджикистане.

По официальной статистике, ежедневно в Таджикистане распадаются 34 семьи. По сравнению с 2018 годом количество разводов в стране увеличилось на 11%. За 9 месяцев этого года распались свыше 9 тыс семей. То есть получается каждый месяц разводятся 1 тыс семей.

Социологи отмечают, что нужно обратить серьезное внимание на семейные проблемы, которые могут обернуться негативными последствиями для страны в будущем.

Мадина Тошева, юрист Комитета по делам женщин и семьи говорит, что помимо многих проблем в таджикском обществе, из-за которых распадаются семьи, одной из распространенных является трудовая миграция супруга. По ее словам, большинство мужчин, выезжая на заработки в Россию, в целях получения российского гражданства аннулируют свой брак в Таджикистане и заключают супружеский союз с россиянкой.

Ежегодно тысячи таджикских мужчин выезжают на заработки в Россию, и как минимум год находятся вдали от своих жен и детей. Некоторые таджики женятся на россиянках и остаются на чужбине. С другой стороны, продолжила Тошева, есть и такие мужчины, несмотря на официальный развод, остаются в семьях и живут с женами на основе мусульманского брака.

Мадина Тошева говорит, что в случае развода зачастую сталкиваются с большими проблемами именно женщины. «Речь идет о разделе имущества, и если нет официального брака, женщина не может претендовать ни на что. Обычно женщины с детьми остаются без ничего», - сказала она. Конституция Таджикистана признает семью основой государства и две статьи Основного закона посвящены защите прав женщин, детей и семьи. Но в какой степени государство на практике реализует свои лозунги о поддержке и защите семей?

«Комитет реализует программы среди молодежи по повышению правовых знаний об институте семьи и семейных ценностей совместно с другими министерствами и ведомствами. В частности, правительство приняло закон о борьбе с домашним насилием и Государственную программу по предупреждению семейного насилия на 2014-2023 годы», - говорит собеседница.

Впрочем, правозащитники считают такие программы недостаточными. Несколько лет назад из-за высокого уровня разводов в Таджикистане власти объявили 2015 год Годом семьи и реализовали пропагандистские кампании по защите семьи. Однако, похоже, эти меры не принесли желаемого результата и количество разводов в Таджикистане с годами лишь увеличивается.