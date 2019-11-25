Узбекистан примет специальную программу по подготовке и празднованию 75-летия Победы

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана примет специальную программу по подготовке и широкому празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на председателя комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Узбекистана Рустамбека Курбанова. Курбанов заявил об этом на полях страновой конференции организаций российских соотечественников в Узбекистане.

По словам чиновника, одним из центральных праздничных мероприятий программы станет открытие парка "Победы" в Ташкенте. В нём будут оборудованы настоящие окопы и блиндажи, выставлена военная техника тех лет.

Парк "Победы" начал строиться этим летом в Алмазарском районе Ташкента в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне по поручению президента Шавката Мирзияева.

"Этот парк должен отражать вклад нашего народа в Победу, увековечить героизм наших отцов и дедов. Здесь должна быть представлена информация о Второй мировой войне, сражениях, в которых участвовали наши соотечественники", - сказал президент.