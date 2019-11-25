В Кабуле произошло нападение на автомобиль ООН. Погиб иностранец

CA-NEWS (CA) - В столице Афганистана Кабуле 24 ноября в результате нападения на автомобиль ООН, по сообщениям, погиб по меньшей мере один иностранный гражданин.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Насрат Рахими сказал, что ранения получили ещё пять человек, включая двух афганских сотрудников. Транспортное средство получило серьезные повреждения.

Рахими сообщил, что автомобиль ехал на одной из оживленных городских улиц на территории девятого полицейского округа, когда прогремел взрыв.

Никто пока не взял ответственность за это нападение, однако ответственность за многие предыдущие атаки брали на себя боевики движения «Талибан» и боевики экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ), действующие в Кабуле.

В районе Каджран провинции Дайкунди в центральной части страны как минимум восемь военных были убиты в результате атаки талибов на заставу сил безопасности, сообщил губернатор провинции Анвар Рахмати. Он сказал, что в многочасовой перестрелке ещё четверо военных получили ранения. Рахмати сказал, что после того, как 24 ноября в район было направлено подкрепление, нападавшие были отброшены, при этом, по словам Рахмати, были уничтожены не менее 20 боевиков.

Представитель «Талибана» Кари Юсуф Ахмади заявил об ответственности за это нападение. Он отверг предоставленные губернатором данные о жертвах и сказал, что повстанцы захватили оружие и боеприпасы.