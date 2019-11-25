Японские ученые создали гаджет, выявляющий 13 видов рака по одной капле крови

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CA-NEWS (CA) - Японская корпорация Toshiba создала технологию, позволяющую с точностью до 99% выявлять 13 видов рака по одной капле крови, передают местные СМИ.

Специальное портативное устройство со встроенным диагностическим чипом делает анализ крови примерно за два часа. При этом ему достаточно всего одной капли соединительного вещества.

Тест будет использоваться для выявления рака желудка, пищевода, лёгких, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, кишечника, яичников, простаты, мочевого пузыря и молочной железы, а также саркомы и глиомы.

В основе теста лежит выявление типов и концентрации малых некодирующих молекул РНК - именно они выделяют в кровь раковые клетки.