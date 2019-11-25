Делегация БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами

CA-NEWS (UZ) - Мониторинг за предстоящими выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные кенгаши, которые пройдут 22 декабря этого года, будут осуществлять более 600 международных наблюдателей, в том числе полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Основная группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в составе 12 человек уже прибыла в страну и начинает свою работу 25 ноября, сообщает ИА «Дунё».

Позже в Узбекистан приедут 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. Основную группу и долгосрочных наблюдателей представляют эксперты из 18 государств-участников ОБСЕ, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии и других.

Миссию БДИПЧ ОБСЕ возглавляет Каетана де Зулуэта Оутрам.



