РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Делегация БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами

CA-NEWS (UZ) -  Мониторинг за предстоящими выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и местные кенгаши, которые пройдут 22 декабря этого года, будут осуществлять более 600 международных наблюдателей, в том числе полномасштабная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Основная группа наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в составе 12 человек уже прибыла в страну и начинает свою работу 25 ноября, сообщает ИА «Дунё».

Позже в Узбекистан приедут 30 долгосрочных и 250 краткосрочных наблюдателей. Основную группу и долгосрочных наблюдателей представляют эксперты из 18 государств-участников ОБСЕ, в том числе США, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии и других.

Миссию БДИПЧ ОБСЕ возглавляет Каетана де Зулуэта Оутрам.


print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выдвинулся в президенты США
  • Четырехлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Петропавловске
  • Папа Римский призвал в Нагасаки к миру без ядерных вооружений
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×