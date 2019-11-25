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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сотрудники ОВД и Нацгвардии протащили 25-летнюю девушку по асфальту в Ташкенте (видео)

CA-NEWS (UZ) -  В Интернете распространилось видео, на котором запечатлено как сотрудники органов внутренних дел и Национальной Гвардии Республики Узбекистан уносят девушку, подозреваемую в проституции, с проезжей части дороги.

По данным ГУВД Ташкента, данные события происходили 22 ноября в Мирабадском районе. "В ходе несения службы сотрудник ППС ГУВД города Ташкента заметил на улице Шахрисабз 25-летнюю Ф. С., которую ранее неоднократно, 18 раз, привлекали к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 190 («Занятие проституцией») и 194 («Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел») Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности".

"В момент, когда девушку увидел сотрудник органов внутренних дел, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Заметив приближающегося сотрудника органов внутренних дел, Ф. С. легла на проезжую часть дороги, тем самым мешая проезду транспортных средств. В связи с тем, что девушка наотрез отказывалась встать и уйти с проезжей части, сотрудники ППС и Национальной гвардии были вынуждены унести девушку с дороги", - отмечается в сообщении.

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