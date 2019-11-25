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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нижегородской области 43 школьника и один взрослый отравились газом

CA-NEWS (CA) -  В Нижегородской области 44 человека отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Инцидент произошел в средней школе в районном центре Вад. В местную больницу поступили 43 ребенка и один взрослый. Двадцать семь детей уже отпустили домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.

Ранее сообщалось, что десять школьников находятся в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенный в полутора километрах от учебного заведения. Одоранты используют как примесь к газу для определения запаха, в высоких концентрациях они ядовиты.

Занятия временно прекращены.

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