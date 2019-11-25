Назарбаев поручил Мамину возглавить работу по подготовке предвыборной программы Nur Otan

CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев 25 ноября встретился с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan», сообщает сайт первого президента Казахстана.

Он поручил обеспечить подготовку предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

- В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Необходимость принятия новых программ совпала с новым электоральным циклом. Поэтому новые программы должны стать основой предвыборных программ партии на выборы в маслихаты по каждому региону. Что касается предвыборной программы партии «Nur Otan» на выборы в Мажилис, то премьер-министру, как члену Бюро Политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы, - сказал первый президент Казахстана.

Вместе с тем, Назарбаев указал на важность проведения открытого внутрипартийного отбора для формирования качественных партийных списков.

- Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Также в списки должны войти представители разных слоев населения, соотечественники, возвратившиеся на Родину, люди с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии также отметил необходимость усиления работы партийных органов на местах и повышения консолидирующей роли партии в регионах страны.

В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.

