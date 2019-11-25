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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ко дню первого президента в Нур-Султане проведут бесплатные экскурсии

CA-NEWS (KZ) -  Ко дню первого президента жители и гости столицы получат возможность бесплатно посетить экскурсию на двухэтажных экскурсионных автобусах «Red Bus» с правом посадки и высадки неограниченное количество раз вблизи ключевых достопримечательностей города, сообщает официальный сайт акимата города.

Социальные экскурсии по Левобережью пройдут 30 ноября и 1 декабря.

Экскурсия начинается от развлекательного центра «AiLand» (океанариум) и Монумента «Астана Байтерек».

Рассказывать о достопримечательностях столицы будет аудиогид на русском и казахском языках через звуковые усилители в салоне автобуса (один рейс – на казахском языке, другой рейс на русском, попеременно).

Желающим слушать экскурсию на определенном языке необходимо иметь при себе наушники, поскольку во время праздничных бесплатных катаний пассажирам они не выдаются.

Расписание движения автобусов:

Время отправления автобуса от остановки AiLand (океанариум) далее следуют остановки: ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальная Арка «Мәңгілік Ел», сфера «Нур-Алем», Национальный Музей, Монумент «Астана Байтерек» и развлекательный центр «AiLand» (океанариум):

- 10.00 часов (на русском языке);

- 12.10 часов (на казахском языке);

- 14.30 часов (на русском языке);

- 16.40 часов (на казахском языке);

- 18.50 часов(на русском языке).

Время отправления автобуса от остановки Монумент «Астана Байтерек» далее следуют остановки: развлекательный центр «AiLand» (океанариум), ТРЦ «Хан Шатыр», Триумфальная Арка «Мәңгілік Ел», сфера «Нур-Алем», Национальный Музей и Монумент «Астана Байтерек»:

- 10.30 часов (на казахском языке);

- 12.40 часов (на русском языке);

- 15.00 часов (на казахском языке);

- 17.10 часов (на русском языке);

- 19:20 часов (на казахском языке).

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