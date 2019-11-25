Написание слов на снегу стало бизнесом в Китае

CA-NEWS (CA) - Писать поздравление на снегу — любимое дело многих людей в детстве. Благодаря развитию электронной торговой площадки, теперь это занятие стало бизнесом в Китае, передает Жэньминь Жибао.

Жители на севере страны пишут слова на снегу вместо заказчиков, которые живут на юге Китая и крайне редко видят снег. За эти услуги северянам платят деньги. Обычно цена на один иероглиф составляет 2 юаня ($0,28).

На днях после сильного снегопада на северо-востоке Китая резко возросли заказы на написание слов в снегу. Многие "коммерсанты" получили десятки заказов за два дня. В большинстве случаев северяне вместо клиентов на снегу пишут поздравления или признание в любви. Написав то, что хочет сказать клиент, "бизнесмен" фотографирует написанное и отправляет клиенту через Интернет, и заказ выполнен.

Многие северяне, пишущие слов за клиента, сообщили, что на самом деле они занимают этим делом не для того, чтобы заработать много денег, а потому что, само это занятие очень интересное.