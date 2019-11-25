В Китае распечатали двухэтажное здание на 3D принтере

CA-NEWS (CA) - На днях на строительной базе провинции Гуандун китайская компания China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) распечатала на 3D принтере основную конструкцию двухэтажного офиса, что стало прорывом в истории применения технологии 3D-печати в создании сооружения на месте. Это также первое в мире двухэтажное демонстрационное здание, распечатанное на 3D принтере на месте, передает Жэньминь Жибао.



Сообщается, что применение технологии 3D-печати в строительстве помогает экономить 60% строительных материалов, значительно сокращать технологические потери и энергозатраты. Кроме того, использованием технологии 3D-печати в строительстве управляет компьютер, что позволяет полностью автоматизировать процесс работы и экономить рабочие силы. На создание вышеуказанного здания площадью 230 кв. м. ушло всего 3 дня. Срок жизни распечатанного здания составляет 50 лет.

В последние годы CSCEC неустанно разрабатывает технологию 3D-печати в строительной отрасли, получив 13 патентов на материалы и оборудование для 3D-печати, 4 авторских права на программное обеспечение и т. д. В настоящее время китайская технология 3D-печати достигла мирового уровня.