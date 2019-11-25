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  25 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер Госдумы раскритиковал появление заведений «Тандырная» и «Pub» рядом с консерваторией Саратовской области

CA-NEWS (CA) -  Спикер Госдумы Вячеслав Володин, приехав с визитом в свою родную Саратовскую область, раскритиковал появление заведений с иностранными названиями в исторической части города, передает Meduza.

Володин заявил, что рядом с «третьей в Российской империи» консерваторией не может быть заведения под названием «Тандырная» (они находятся не рядом, а на расстоянии 200 метров на одной улице).

Глава нижней палаты парламента также сказал, что пабы не свойственны Саратову, так как там компактно расселяли немцев, а не англичан.

«Если вы пишите Pub, вы и культуру переносите. Но в Лондоне есть правило — всего четыре цветовых решения, в которые собственник может покрасить здание», — заметил Володин.

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