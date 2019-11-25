«Минфин Казахстана, верни заслуженную пенсию». Бывшие сотрудники заявили о незаконном увольнении без пенсионного обеспечения (видео)

CA-NEWS (KZ) - С плакатом «Минфин, верни заслуженную пенсию» сегодня у здания министерства финансов Казахстана собралась группа бывших офицеров Службы экономических расследований. Мужчины в форме просили дать им возможность выйти на пенсию по правилам правоохранительных органов.

Они рассказали, что были уволены в 2018-2019 года уволены по достижению предельного возраста без пенсии.

«Здесь собрались офицеры службы экономических расследований, представители 16 регионов по Казахстану, чтобы зачитать свои требования к президенту и руководителям заинтересованных ведомств. Мы, офицеры службы экономических расследований, отслужив в правоохранительных органах более 25 лет и достигнув предельного возраста, уволены без пенсионного обеспечения. Незаконное увольнение без пенсионного обеспечения допущено по вине должностных лиц министерства финансов, которые не исправив коллизию в законодательстве предали нас и вышвырнули на улицу как ненужный мусор», - рассказал один из выступающих.



Позже в кулуарах заседания Сената первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что экс-сотрудникам СЭР планируют засчитать годы работы в таможне как стаж в правоохранительных органах и это позволит им раньше выйти на пенсию, передает Tengrinews.kz.

«Да, этот вопрос нам известен. В этом году мы специально этот вопрос рассматривали на межведомственной комиссии. Решением МВК было, что нецелесообразно распространять это (ранний возраст выхода на пенсию) на бывших таможенников. Но, учитывая, что сегодня опять этот вопрос стоит, я дал поручение дополнительно изучить, и, раз есть запрос у части наших сограждан, наверное, еще раз этот вопрос детально посмотреть», - прокомментировал Алихан Смаилов.

По его словам, таможенники всегда выходили на пенсию в общеустановленном порядке, то есть по достижении пенсионного возраста в 63 года.