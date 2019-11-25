В туркменских школах введут занятия по теннису

Теннис

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде прошли соревнования за Кубок Туркменистана по большому теннису. Первенство определило самых талантливых теннисистов разной возрастной категории, которые в скором времени представят страну на турнирах международного уровня, передает orient.tm.

В одиночном разряде лучший результат среди мальчиков показали Юрий Рогусский, Атлы Курбанов, Мейлис Оразмухаммедов, среди девочек – Гульджан Мухамметгулыева, Бахар Тоймурадова и Арзув Клычева. В парном разряде смогли также отличиться Анастасия Азимбаева, Сульгун Хемраева, Курбанберды Курбанбердыев, Какаджан Байрамгельдиев.

Параллельно с турниром первой лиги, для начинающих теннисистов Федерация организовала соревнования второй лиги.

— Подобные турниры нужны для популяризации тенниса в Туркменистане. Могу сказать, что желающих принять участие с каждым разом увеличивается. Только в прошлый раз это было 170 человек, — говорит представитель Федерации Игорь Зубков.

Он также рассказал о новых проектах, которые будут реализованы Федерацией тенниса совместно Министерством спорта и молодежной политики, а также Минобразования для развития этого вида спорта в Туркменистане. В частности, запланировано введение в общеобразовательных школах страны занятий по теннису.

— Вначале я буду проводить в школе показательные уроки и знакомить с методиками преподавания тенниса детям. Далее Федерация выделит инвентарь образовательным учреждениям для проведения таких занятий. Потом уже учителя физкультуры смогут сами обучать детей теннису, — дополнил Игорь Зубков.

Федерация также вручит соответствующие сертификаты учителям физкультуры. В прошлом году уже проводились в школах Ашхабада открытые уроки, где знакомили детей с теннисом, представляли программы быстрого обучения этому виду спорта. Следующая ступень — охватить подобными акциями и регионы.