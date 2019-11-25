Президент Татарстана прибыл в Самарканд

CA-NEWS (UZ) - Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Самарканд. В международном аэропорту его встретили хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщает пресс-служба главы государства.

После прибытия Рустам Минниханов отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Узбекистана.

На сегодня в Узбекистане примерное количество татар достигает 300 тысяч человек, что составляет около 1% всего населения страны. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

Завтра, 26 ноября, в программе Рустама Минниханова запланировано открытие в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей «КАМАЗ».

Во второй половине дня Рустам Минниханов и сопровождающие его лица отправятся Ташкенте, где ознакомятся с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетят корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый век» («ТНВ»). Напомним, что решение об открытии корпункта «ТНВ» было принято после встречи с местным активом татар в 2017 году.

Кроме того, запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёр Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума «Татарстан - Узбекистан».

Ожидается также, что состоятся официальные встречи с премьер-министром Абдуллой Ариповым и президентом Шавкатом Мирзиёевым. Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Татарстана и Узбекистана.

Напомним, что в Узбекистан - в составе делегации Республики Татарстан - прибыли заместитель Премьер-министра РТ - председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, председатель правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев, а также руководители таких крупнейших промышленных предприятий республики, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», АО «Группа ГМС», АО «Химград», АО «Татспиртпром» и других компаний, которые намерены наладить или развить двухстороннее сотрудничество.

Для справки:

За 2018 год внешний торговый оборот между Республикой Татарстан и Республикой Узбекистан составил более 145 млн. долл. США (в 1,5 раза выше уровня 2017 года). Доли экспорта и импорта составили 93% и 7% соответственно. По итогам 9 месяцев текущего 2019 года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 млн долларов США.

Традиционно развивается сотрудничество в нефтяной и нефтехимической промышленности. Большим спросом пользуется в Узбекистане продукция татарстанского машиностроения. Например, в настоящее время парк автомобилей «КАМАЗ» в Узбекистане насчитывает около 14 тыс. единиц. В 2017 году АО «Узавтосаноат» («Узавтопром») и ПАО «КАМАЗ» заключили договор о сотрудничестве, предусматривающий организацию производства грузовых автомобилей под маркой «КАМАЗ». В 2018 году в Самаркандской области запустили производство грузовых автомобилей на базе компании ООО «УзАвто Трэйлер».