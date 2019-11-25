Мэрия Лондона снова отказалась продлевать лицензию компании Uber

CA-NEWS (CA) - Городской регулятор Transport for London 25 ноября сообщил, что лицензия на работу в Лондоне, ранее выданная компании Uber, продлена не будет. Официально объявленная причина - невозможность контролировать водителей Uber на предмет проникновения в их ряды недостаточно кваubeлифицированных и недобросовестных лиц, передает BBC.

Мэр Лондона Садик Хан приветствовал решение, ссылаясь на соображения безопасности.

"Установлено, что лишь за последние несколько месяцев около 14 тысяч поездок при помощи сервиса Uber было совершено водителями, загрузившими свои фото в аккаунты других водителей. Пассажир рискует сесть в машину к водителю, не имеющему лицензии на перевозку людей или лишенному ее за нарушения", - заявил мэр.

Uber - транснациональная компания, основанная в 2009 году в Сан-Франциско и владеющая одноименным мобильным приложением для поиска, вызова и оплаты автомобилей с водителем. В большинстве случаев водители используют свои машины, что позволяет экономить на содержании инфраструктуры таксопарков и снижать цены.

В ряде стран конкуренция со стороны Uber вызывала недовольство владельцев и работников традиционных такси.

В Лондоне Uber уже лишался лицензии еще в 2017 году, но получил сначала 15 месяцев, а затем еще два месяца на устранение недостатков. Отпущенный срок истек в минувшее воскресенье.