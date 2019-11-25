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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На границе Тувы с Монголией 26 и 27 ноября пройдут дни тишины

CA-NEWS (MNG) -  Граница Тувы с Монголией будет закрыта 26 и 27 ноября, сообщает пограничное управления ФСБ России по Туве.

Пропуск будет закрыт для граждан, транспортных средств и перевозки товаров и грузов на всех автомобильных пунктах: Хандагайты, Цаган-Толгой и Шара-Сур.

Границу закрывают по инициативе монгольской стороны. В эти дни Монголия отмечают 95 - летие со дня создания Монгольской Народной Республики и принятия первой Конституции государства.

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