Мясо дорожает, но никто не может сказать почему, - Назарбаева о повышении цен на продукты в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Спикер cената Казахстана Дарига Назарбаева в ходе обсуждения республиканского бюджета указала на рост цен на продукты питания, особенно, на мясо, передает NUR.KZ.

«Мясо дорожает, хотя это историческая культура, мясо – это наше все у казахов. Никто не может по сей день ответить на вопрос, почему дорожает мясо», - задалась вопросом Дарига Назарбаева.

На эту же проблему указал депутат Даурен Адильбеков. Он напомнил о возможном росте ставок акциза на бензин на 10 тенге и заявил об опасениях в связи с этим относительно негативного влияния на остальные цены.

Министры не могли определиться с тем, кому конкретно ответить на эти вопросы.

Позже министр нацэкономики Руслан Даленов сообщил, что рост акцизов на бензин и тарифов не должен оказать значительное влияние на стоимость товаров и услуг по стране.

«В процентном соотношении речь идет о 0,02% внутри общей инфляции. Она складывается в годовом выражении на сегодня на уровне 5,5%», - пояснил он.

Далее по этому вопросу выступил глава Нацбанка Ерболат Досаев. По его словам, после того, как в этом году произошло снижение стоимости горюче-смазочных материалов, наблюдалось и в целом снижение цен на 4,6 процентов. Что, в свою очередь, внесло вклад в сдерживание инфляции в заданном коридоре.

Как полагает Досаев, из-за этого «небольшой эффект по цепочке однозначно будет». Объяснил он это тем, что энергоносители стоят в самом начале ценовой цепочки.

Председатель финрегулятора уточнил, что по поводу роста цен на продукты он разговаривал с Аскаром Маминым.

«Хотим увидеть пакет мер, связанных со снижением роста цен на продовольственные товары, которые внесли 9,7% в этом году», - пояснил он.

По словам Ерболата Досаева, впредь основной акцент будет сделан именно на продуктах - мясе, хлебе, хлебобулочных изделиях.