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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Тбилиси проходит массовая акция протеста

CA-NEWS (CA) -  В Тбилиси порядка 2 тыс. сторонников оппозиции вышли вечером 25 ноября на марш по проспекту Руставели к парламенту Грузии. Они требуют провести парламентские выборы в 2020 по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной, об этом сообщает корреспондент газеты Взгляд.

Оппозиционеры, среди которых большинство – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили – говорят, что намерены блокировать парламент во вторник, 26 ноября, чтобы сорвать пленарное заседание.

Власти утверждают, что не допустят этого. Здание парламента и Госканцелярии неподалеку усиленно охраняются полицией.

На минувшей неделе аналогичная акция переросла в попытки пикетировать парламент, и была разогнана спецназом.

Напомним, парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.

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