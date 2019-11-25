В Тбилиси проходит массовая акция протеста

CA-NEWS (CA) - В Тбилиси порядка 2 тыс. сторонников оппозиции вышли вечером 25 ноября на марш по проспекту Руставели к парламенту Грузии. Они требуют провести парламентские выборы в 2020 по пропорциональной системе взамен нынешней смешанной, об этом сообщает корреспондент газеты Взгляд.

Оппозиционеры, среди которых большинство – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили – говорят, что намерены блокировать парламент во вторник, 26 ноября, чтобы сорвать пленарное заседание.

Власти утверждают, что не допустят этого. Здание парламента и Госканцелярии неподалеку усиленно охраняются полицией.

На минувшей неделе аналогичная акция переросла в попытки пикетировать парламент, и была разогнана спецназом.

Напомним, парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.