В Москве произошла массовая драка с участием узбекистанцев. 10 из них задержаны

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CA-NEWS (UZ) - Консульский отдел посольства Узбекистана в России подтвердил распространенную в СМИ информацию о групповой драке, произошедшей 24 ноября текущего года в Москве. В результате инцидента правоохранительными органами задержан 15 человек, в том числе 10 граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД РУ.



По полученным данным, пострадавших нет, конфликт возник на почве нарушения правил в ходе футбольного матча.

В настоящее время идет дознание.

Консульский отдел посольства Узбекистана взял ситуацию на контроль, отмечается в сообщении министерства.

Как сообщили российские СМИ, несколько десятков дворников устроили драку на улице Ефремова в центре Москвы.

Инцидент произошел 24 ноября. Прибывшая на место драки полиция задержала более 10 человек. Что стало причиной инцидента, неизвестно.

По некоторой информации, часть участвующих в потасовке людей использовала в качестве оружия лопаты и ломы. При этом в ГУ МВД России по Москве телеканалу рассказали, что никто серьезных травм не получил.