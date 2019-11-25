Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 23:59, 25 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Самарканд. В международном аэропорту Самарканда его встретили глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщили местные СМИ.
После прибытия Рустам Минниханов отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Республики Узбекистан.
В Узбекистане примерное количество татар достигает 300 тысяч человек, что составляет около 1% всего населения страны. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.
26 ноября в программе Рустама Минниханова запланировано открытие в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей «КАМАЗ».
Позже Минниханов отправится Ташкенте, где ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетят корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый век» («ТНВ»).
Кроме того, запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Элёр Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума «Татарстан - Узбекистан».
Ожидается также, что состоятся официальные встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Республики Татарстан (Россия) и Республики Узбекистан.