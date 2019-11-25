Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Самарканд. В международном аэропорту Самарканда его встретили глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщили местные СМИ.



После прибытия Рустам Минниханов отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Республики Узбекистан.

В Узбекистане примерное количество татар достигает 300 тысяч человек, что составляет около 1% всего населения страны. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

26 ноября в программе Рустама Минниханова запланировано открытие в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей «КАМАЗ».

Позже Минниханов отправится Ташкенте, где ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетят корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый век» («ТНВ»).

Кроме того, запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Элёр Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума «Татарстан - Узбекистан».

Ожидается также, что состоятся официальные встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Республики Татарстан (Россия) и Республики Узбекистан.