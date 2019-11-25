РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) -  Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Самарканд. В международном аэропорту Самарканда его встретили глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов, сообщили местные СМИ.

После прибытия Рустам Минниханов отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Республики Узбекистан.

В Узбекистане примерное количество татар достигает 300 тысяч человек, что составляет около 1% всего населения страны. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

26 ноября в программе Рустама Минниханова запланировано открытие в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей «КАМАЗ».

Позже Минниханов отправится Ташкенте, где ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетят корреспондентский пункт телерадиокомпании «Новый век» («ТНВ»).

Кроме того, запланирована рабочая встреча Рустама Минниханова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Элёр Ганиевым, которая пройдет в рамках делового форума «Татарстан - Узбекистан».

Ожидается также, что состоятся официальные встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между предприятиями Республики Татарстан (Россия) и Республики Узбекистан.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Сотрудники ОВД и Нацгвардии протащили 25-летнюю девушку по асфальту в Ташкенте (видео)
  • Японские ученые создали гаджет, выявляющий 13 видов рака по одной капле крови
  • Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы демаркации границ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×