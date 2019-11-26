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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Киллеру из Петербурга вынесли приговор за покушение на боксера из Таджикистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы местного жителя Алексея Янулевичуса за покушение на убийство участника молодежного чемпионата мира по боксу из Таджикистана. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил: лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 18 февраля 2018, действуя на почве личных неприязненных отношений к Самадову, имея умысел на его убийство, приискал пистолет и боеприпасы к нему, а также исполнителя убийства - Янулевичуса.

В период с 18 февраля 2018 по 22 февраля 2018 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, указало Янулевичусу на Самадова, адрес, где необходимо совершить убийство, а также продемонстрировало технику обращения с приисканным оружием и указало место его хранения.

22 февраля 2018 Янулевичус, забрав оружие, на автомобиле ВАЗ 2109 проследовал к д. 63 по ул. Варшавской, зашел в парадную указанного дома и, дождавшись появления Самадова, произвел не менее 3 выстрелов в голову, туловище, а также верхним конечностям потерпевшего. Полагая, что указанные действия приведут к смерти потерпевшего, Янулевичус с места совершения преступления скрылся. Самадову была своевременно оказана медицинская помощь.

Янулевичус вину в покушении на убийство не признал, показав, что соответствующего умысла у него не было. Частично признал вину в причинении телесных повреждений потерпевшему при вышеуказанных обстоятельствах.

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