Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

CA-NEWS (CA) - Грузинский спецназ использовал водяные пушки для разгона протестующих около парламента в Тбилиси, передает Reuters. Это произошло спустя несколько часов после того, как тысячи человек собрались в столице Грузии, требуя реформы избирательной системы. Полиция задержала несколько активистов. В ходе акции по вытеснению пикетчиков, несколько человек получили увечья.



Части специального назначения МВД Грузии вытеснили демонстрантов со всех улиц вокруг парламента, прекратив тем самым «блок-акцию» оппозиции по «мирной осаде» здания законодательного органа страны. Первая «блок-акция» вокруг парламента состоялась 18 ноября, но она также была прекращена МВД с применением силы, сообщает корреспондент “Ъ”.

Как рассказал один из лидеров оппозиции Григорий Вашадзе, среди задержанных — оппозиционный политик. Это может быть один из лидеров партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Акакий Минашвили. Демонстранты, которые стояли перед входами в здание парламента, были вынуждены разойтись. Ранее перед парламентом была заблокирована дорога.

В ответ на силовые действия властей один из оппозиционных лидеров, Гига Бокерия заявил тележурналистам, ведущим прямую трансляцию с места событий, что демонстранты вернутся вновь и властям «позорно придется проводить каждое заседание парламента под охраной частей спецназначения».

14 ноября в парламенте Грузии рассматривали поправки к конституции, предполагающие переход со смешанной избирательной системы на пропорциональную в 2020 году. Его планировали провести в 2024 году, но после летних протестов власти пообещали ускорить процесс. Законопроект не набрал нужного количества голосов, что и стало причиной недовольства.