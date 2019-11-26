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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев принял академика Национальной академии наук Серикбека Даукея

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев 25 ноября принял академика Национальной академии наук Серикбека Даукея, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития геологической отрасли, ход реформ, проводимых после учреждения профильного министерства, а также государственные и законодательные меры поддержки изучения недр.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены предложения по внесению поправок в Кодекс о недрах, усиливающих роль государства в проведении геологического изучения и рационального использования недр.

Президент отметил важность дальнейшего развития отрасли, применения современных научных методов с целью открытия новых месторождений и увеличения запасов минерально-сырьевой базы.

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