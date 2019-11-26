Токаев принял экономиста Олжаса Худайбергенова

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев 25 ноября принял экономиста Олжаса Худайбергенова, сообщает пресс-сулжба главы государства.

В ходе встречи обсуждались вопросы стратегического планирования, эффективности проработки программных документов, сокращения бюрократических процедур в государственных органах, а также модернизации накопительной пенсионной системы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев предложил более детально проработать предложения по актуальным проблемам экономического развития страны.