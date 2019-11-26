Нефтегазовые месторождения в Туркменистане загрязняют воздух в степени равной выхлопным газам миллионов автомобилей, - Bloomberg

- Туркменистан, экономика
- 10:03, 26 ноября 2019
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- Обновлено: 10:06, 26 ноября 2019
CA-NEWS (TM) - В результате наблюдения вулканов через спутники выяснилось, что нефтегазовые месторождения в Туркменистане загрязняют воздух в степени равной выхлопным газам миллионов автомобилей, передает Bloomberg.
В исследовании, опубликованном Монреальской компанией GHGSat Inc, сказано, что когда они вели наблюдения по поиску выбросов из грязевых вулканов, то обнаружили гигантский шлейф, по-видимому, происходящий от незажженного факела на нефтегазовом месторождении Корпеже на западе Туркменистана.
На месторождении «Корпедже-Гуртгуйы» имеется газоперерабатывающий комплекс.
По словам президента GHGSat Стефана Жермена, этот релиз, запечатленный на снимках, сделанных с начала прошлого года по февраль, стал первым открытием неизвестной утечки промышленного метана из космоса.
Затем компания обратилась к дипломатическим каналам США, Канады и Европы, чтобы предупредить Туркменистан о наблюдаемых выбросах метана, сказал Жермен в телефонном интервью. Они не общались с компанией напрямую, но более поздние снимки показывают, что выбросы прекратились к маю.
- Это эквивалентно снятию с дороги миллиона легковых автомобилей, - сказал Жермен. - Это научно обеспечивает первое обнаружение спутником выбросов метана.
Находка демонстрирует, как спутники могут быть использованы «для принятия корректирующих мер по борьбе с изменением климата», согласно исследованию, опубликованному журналом Geophysical Research Letters Американского геофизического союза. Это происходит в то время, когда нефтегазовая промышленность сталкивается с растущим давлением для сокращения выбросов метана, одного из самых вредных парниковых газов.
Факельное сжигание - это сжигание нежелательного природного газа, выделяющегося из нефтяных месторождений, превращая его в углекислый газ и избегая выделения метана. Часто сильные ветры и неисправности оборудования могут погасить пламя.
GHGSat собрал изображения, масштабированные до 144 квадратных километров (55 квадратных миль) в Центральной Азии, чтобы исследовать и калибровать обнаружение выбросов от естественных грязевых вулканов для сравнения с наземными измерениями. Их спутник не мог обнаружить небольшие количества из грязевых вулканов, но он засек три необъяснимых ярких пятна поблизости.
Второй источник, по-видимому, из трубопровода, потенциально из-за выпуска клапана, сказал Жермен. Третий, поменьше, который тоже, похоже, был от незажженной вспышки, появился несколько раз.