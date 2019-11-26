Нефтегазовые месторождения в Туркменистане загрязняют воздух в степени равной выхлопным газам миллионов автомобилей, - Bloomberg

CA-NEWS (TM) - В результате наблюдения вулканов через спутники выяснилось, что нефтегазовые месторождения в Туркменистане загрязняют воздух в степени равной выхлопным газам миллионов автомобилей, передает Bloomberg.

В исследовании, опубликованном Монреальской компанией GHGSat Inc, сказано, что когда они вели наблюдения по поиску выбросов из грязевых вулканов, то обнаружили гигантский шлейф, по-видимому, происходящий от незажженного факела на нефтегазовом месторождении Корпеже на западе Туркменистана.

На месторождении «Корпедже-Гуртгуйы» имеется газоперерабатывающий комплекс.

По словам президента GHGSat Стефана Жермена, этот релиз, запечатленный на снимках, сделанных с начала прошлого года по февраль, стал первым открытием неизвестной утечки промышленного метана из космоса.

Затем компания обратилась к дипломатическим каналам США, Канады и Европы, чтобы предупредить Туркменистан о наблюдаемых выбросах метана, сказал Жермен в телефонном интервью. Они не общались с компанией напрямую, но более поздние снимки показывают, что выбросы прекратились к маю.

- Это эквивалентно снятию с дороги миллиона легковых автомобилей, - сказал Жермен. - Это научно обеспечивает первое обнаружение спутником выбросов метана.

Находка демонстрирует, как спутники могут быть использованы «для принятия корректирующих мер по борьбе с изменением климата», согласно исследованию, опубликованному журналом Geophysical Research Letters Американского геофизического союза. Это происходит в то время, когда нефтегазовая промышленность сталкивается с растущим давлением для сокращения выбросов метана, одного из самых вредных парниковых газов.

Факельное сжигание - это сжигание нежелательного природного газа, выделяющегося из нефтяных месторождений, превращая его в углекислый газ и избегая выделения метана. Часто сильные ветры и неисправности оборудования могут погасить пламя.

GHGSat собрал изображения, масштабированные до 144 квадратных километров (55 квадратных миль) в Центральной Азии, чтобы исследовать и калибровать обнаружение выбросов от естественных грязевых вулканов для сравнения с наземными измерениями. Их спутник не мог обнаружить небольшие количества из грязевых вулканов, но он засек три необъяснимых ярких пятна поблизости.

Второй источник, по-видимому, из трубопровода, потенциально из-за выпуска клапана, сказал Жермен. Третий, поменьше, который тоже, похоже, был от незажженной вспышки, появился несколько раз.