В МВД Узбекистана произведен ряд перестановок

CA-NEWS (UZ) - В руководстве Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд перестановок, сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу МВД.

Генерал-майор Икромов Азизбек назначен заместителем министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка. До своего назначения он был заместителем министра обороны по вопросам образования и идеологии.

Полковник Аюбхон Рахматуллаев, с июня 2018 года работавший заместителем начальника УВД Ферганской области - начальником Управления финансового и материально-технического обеспечения, назначен заместителем министра внутренних дел — начальником Главного управления финансового и материально-технического обеспечения. Он сменил на этом посту Рустама Машрабжоновича Эргашева.

Новым начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД стал полковник Бекмурод Абдуллаев, с октября 2018 года занимавший должность заместителя начальника ГУВД Ташкента — начальника Управления финансового и материально-технического снабжения. С 4 января этого года эту должность занимал полковник Бахтиёр Пормонов.

Начальником Главного управления миграции и оформления гражданства МВД, которое долгие годы возглавлял полковник Бадриддин Усманович Шорихсиев, стал полковник Улугбек Ташпулатович Мухамедов, ранее работавший ответственным сотрудником Администрации президента.

Главное управление безопасности дорожного движения МВД возглавил полковник Олим Саидов, ранее работавший начальником управления координации деятельности органов внутренних дел Юнусабадского района, а до этого — заместителем начальника УВД Ташкентской области и начальником следственного управления. Долгие годы начальником ГУБДД был полковник Холматжон Сайдалиев.

21 ноября президент Шавкат Мирзияев отправил в отставку около десятка высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя министра внутренних дел, начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, а также Командующего караульными войсками МВД Узбекистана.

19 ноября Военная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении генерал-майора Дмитрия Пана, бывшего Командующего караульными войсками МВД Узбекистана.