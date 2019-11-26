Жители Ташкента задолжали ТЧСЖ свыше $2,8 млн

CA-NEWS (UZ) - Жители Ташкента на 1 ноября задолжали товариществам частных собственников жилья (ТЧСЖ) по обязательным платежам свыше 26,9 миллиарда сумов (свыше 2,8 миллиона долларов).

Об этом стало известно по итогам собрания по вопросам подготовки многоэтажного жилого фонда и социальных объектов Ташкента к осенне-зимнему сезону, которое прошло накануне под руководством хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, сообщила пресс-служба столичной администрации.

Кроме того, согласно утвержденным программам в 2013-2018 годах ТЧСЖ были выделены льготные кредиты на общую сумму 808,9 миллиарда сумов ($84,6 млн). На сегодняшний день осуществлен возврат только 253,2 миллиарда сумов ($26,5 млн) кредитных средств.

«Сегодня имеются проблемы, связанные с протеканием кровли домов, неисправностью лифтов, несоответствием теплоснабжения установленным требованиям, неисправностью подвальных труб. Данные обстоятельства отчасти являются результатом недостатков, допущенных предприятиями коммунальной отрасли, а отчасти причина кроется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей ТЧСЖ», – отметил заместитель хокима столицы Б. Рахманкулов.

На собрании было отмечено, что некоторые сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные недостатки в работе.