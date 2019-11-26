В Таджикистане милиционерам, подозреваемым в пытках, обвинение требует 23 года тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Обвинение требует от 15 до 23 лет колонии для фигурантов нашумевшего уголовного дела о пытках в здании УМВД по г. Душанбе. Подсудимые отрицают факт применения пыток к задержанным.

Суд над четырьмя бывшими сотрудниками столичной милиции продолжается третий месяц. В отношении замначальника отдела уголовного розыска УМВД по г. Душанбе Фархода Нурхонова и его подчиненных — начальника отдела уголовного розыска Аваза Сабзаева, сотрудника отдела Икромиддина Ахлиддина и следователя Умеда Ваххобова. возбуждено уголовное дело по статьям 316 («Превышение служебных полномочий») и 143.1 («Пытки») УК Республики Таджикистан.

Как сообщил источник Радио Озоди, в пятницу на заседании суда гособвинитель потребовал для Фархода Нурхонова 23 года колонии, для Аваза Сабзаева, Умеда Ваххобова и Икромиддина Ахлиддина – по 15 лет лишения свободы.

Абдукарим Абдулхамидов, адвокат Фархода Нурхонова 25 ноября заявил Радио Озоди , что не согласен с гособвинением. По его словам, многие обвинения не нашли своего подтверждения в ходе судебного процесса. «Во вторник я намерен представить суду доказательства невиновности своего подзащитного», заявил адвокат. Ранее бывшие стражи порядка, признавая некоторые допущенные им ошибки, отрицали факты применения пыток в отношении задержанных.

Подсудимые 26 ноября выступят с последним словом, сообщили в суде городе Душанбе.

Расследование было начато после публикации на сайте Радио Озоди о «подставах», угрозах и пытках задержанных со стороны сотрудников столичной милиции. Житель Душанбе Хамза Солехов рассказал, что сотрудники милиции, обвинив его в незаконном хранении более 200 гр. наркотиков, сильно избили и пытали электрическим током, чтобы получить признательные показания.

Бывшие стражи порядка, признавая допущенные им ошибки, в ходе процесса отрицали факт применения пыток в отношении задержанных. 22 октября экс-следователь Умед Ваххобов в суде признался в получении взятки. По его словам, Хуршед Абдухалимов, свояк Хамзы Солехова предлагал ему $2 тыс. и попросил изменить вмененную задержанному статью на более мягкую. «Я взял $1600, а $400 вернул. Статью на более мягкую не изменил. Я денег у них не просил. А Хамзу Солехова мы не пытали», - заявил Ваххобов.

Ранее сообщилось, что милиционеры вымогали взятку в $5 тыс. у Хуршеда Абдухалимова, угрожая привлечь по этому делу и его. Абдухалимов у себя дома отдал человеку, которого прислал Нурхонов, $2800 купюрами по $100. «После этого Нурхонов, получив деньги, позвал его в УМВД и послал к старшему следователю Умеду Ваххобову, тот потребовал еще $2 тыс. за смягчение статьи и уход от ответственности. Абдухалимов сбил сумму взятки до $1600», рассказал ранее источник.

Хамза Солехов утверждает, что сотрудники милиции его сильно избили и пытали, чтобы он признался в совершении этого преступлении. «Они пытали меня током так, что у меня полетели искры из глаз. Я закричал, но мои крики никто не услышал – мой рот был крепко заклеен скотчем», - говорил Хамза Солехов. По его словам, он не выдержал пыток и подписал все подготовленные милиционерами бумаги.

Экспертиза подтвердила факт применения пыток в отношении Хамзы Солехова. "Характеристика полученных ран свидетельствует о том, что эти раны скорее всего были нанесены тяжелым тупым предметом 07.01.2019 года. Раны на пальцах и на правой стороне ягодиц могут быть результатом использования электрического тока,” – говорится в заключении судмедэкспертов, которое приобщено к уголовному делу.

По словам Хамзы Солехова, число пожаловавших на незаконные действия данных милиционеров возросло до 17 человек.