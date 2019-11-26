Нужно довести доступность госуслуг в Казахстане через интернет до 90%, - Мамин

CA-NEWS (KZ) - На заседании правительства Казахстана 26 ноября рассмотрены вопросы развития «электронного правительства» и повышения цифровой грамотности населения, сообщает пресс-служба правительства.

В Реестр госуслуг включено 723 госуслуги, из них 580 услуг или 80% оказываются в электронном формате, через Госкорпорацию «Правительство для граждан» предоставляются 648 или 89,6% услуг. 143 услуги или 19,8% все еще доступны только в бумажном формате. Оптимизированы бизнес-процессы по 182 госуслугам, среднее количество документов сокращено на 30% – с 6 до 4, а средний срок оказания услуг – в 3 раза с 31 до 10 дней. В сравнении с 2018 годом, в 2 раза увеличено количество композитных госуслуг.

По итогам 10 месяцев т. г. на портале «eGov» зарегистрировано более 10 млн пользователей, оказано 36,5 млн услуг (в 2018 г. – 27,5 млн услуг). Разработано новое мобильное приложение «eGov mobile», в котором реализованы 31 услуга и сервисы, до конца т.г. планируется дополнительно запустить 32 услуги.

Уровень цифровой грамотности по итогам 2018 года составил 79,6% при запланированном показателе 77%. В текущем году обучены 532 тысячи граждан при плане в 462 846 чел.

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставляет госуслуги посредством 348 фронт офисов, 16 специализированных, 17 миграционных и 18 цифровых ЦОНов, 1656 отделений Казпочты для приема и выдачи документов.

До конца года уже 80% госуслуг будут доступны для населения через интернет. Перед нами стоит задача довести этот показатель до 90% к концу следующего года», - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил форсировать работу по расширению перечня госуслуг, доступных населению через мобильные устройства.

«На сегодняшний день через мобильное приложение «eGоv mobile» доступны всего 31 госуслуга и сервисы или порядка 4%», - сказал А. Мамин.

В целях усиления контроля и мониторинга за бесперебойной работой ведомственных систем Премьер-Министр поручил на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя.