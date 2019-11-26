РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Нужно довести доступность госуслуг в Казахстане через интернет до 90%, - Мамин

CA-NEWS (KZ) -  На заседании правительства Казахстана 26 ноября рассмотрены вопросы развития «электронного правительства» и повышения цифровой грамотности населения, сообщает пресс-служба правительства.

В Реестр госуслуг включено 723 госуслуги, из них 580 услуг или 80% оказываются в электронном формате, через Госкорпорацию «Правительство для граждан» предоставляются 648 или 89,6% услуг. 143 услуги или 19,8% все еще доступны только в бумажном формате. Оптимизированы бизнес-процессы по 182 госуслугам, среднее количество документов сокращено на 30% – с 6 до 4, а средний срок оказания услуг – в 3 раза с 31 до 10 дней. В сравнении с 2018 годом, в 2 раза увеличено количество композитных госуслуг.

По итогам 10 месяцев т. г. на портале «eGov» зарегистрировано более 10 млн пользователей, оказано 36,5 млн услуг (в 2018 г. – 27,5 млн услуг). Разработано новое мобильное приложение «eGov mobile», в котором реализованы 31 услуга и сервисы, до конца т.г. планируется дополнительно запустить 32 услуги.

Уровень цифровой грамотности по итогам 2018 года составил 79,6% при запланированном показателе 77%. В текущем году обучены 532 тысячи граждан при плане в 462 846 чел.

Госкорпорация «Правительство для граждан» предоставляет госуслуги посредством 348 фронт офисов, 16 специализированных, 17 миграционных и 18 цифровых ЦОНов, 1656 отделений Казпочты для приема и выдачи документов.

До конца года уже 80% госуслуг будут доступны для населения через интернет. Перед нами стоит задача довести этот показатель до 90% к концу следующего года», - сказал А. Мамин.

Глава правительства поручил форсировать работу по расширению перечня госуслуг, доступных населению через мобильные устройства.

«На сегодняшний день через мобильное приложение «eGоv mobile» доступны всего 31 госуслуга и сервисы или порядка 4%», - сказал А. Мамин.

В целях усиления контроля и мониторинга за бесперебойной работой ведомственных систем Премьер-Министр поручил на уровне каждого уполномоченного органа закрепить персональную ответственность за курирующим заместителем первого руководителя.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Хабиб Нурмагомедов намерен провести бой в Узбекистане
  • В Кабуле произошло нападение на автомобиль ООН. Погиб иностранец
  • В Токио состоялась встреча императора Нарухито и Папы Франциска
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×