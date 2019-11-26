В Ташкенте общественный транспорт перейдет на бесконтактную оплату

CA-NEWS (UZ) - С 1 января нового года в Ташкенте внедряется автоматизированная система оплаты за проезд. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров «О внедрении автоматизированной системы оплаты за проезд при перевозке пассажиров в общественном транспорте», сообщает Телеграм-канал «Правовая информация».

Согласно документу, автоматизированная система оплаты проезда при перевозке пассажиров в общественном транспорте будет осуществляться поэтапно. Начиная с 1 января 2020 года – в автобусах и метро города Ташкента. С 1 августа 2020 года – при оказании услуг по перевозки пассажиров в городе Нукусе и областных центрах и начиная с 1 января 2021 года – при оказании услуг по перевозки пассажиров на всей территории республики.

Ранее сообщалось о внедрении четырех видов карт: для пенсионеров, студентов, учащихся и льготная карта, а также общая единая транспортная карта. Отмечалось, что оплатить проезд также можно будет через приложение на мобильном телефоне.