Марат Тажин назначен послом Казахстана в Чехии

фото: inform.kz

CA-NEWS (KZ) - Указом президента Казахстана Марат Тажин назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Чехии, сообщает Акорда.

Биография:

Тажин Марат Муханбетказиевич родился 8 апреля 1960 года в Актюбинске.

В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Стажер Лондонского университета (1987-1988)

Трудовой стаж:

- Инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983);

- Аспирант, преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1983-1987);

- Старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1991);

- Заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби (1991-1992);

- Первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (11.1992-01.1993);

- Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1993-06.1993);

- Заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета Министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра (06.1993-10.1994) (центр создан по инициативе М. Тажина и стал выполнять функции основной аналитической структуры главы государства);

- Государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан (10.1994-10.1995);

- Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (10.1995-24.02.1999);

- Помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности РК (24.02.1999-04.05.2001);

- Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (04.05.2001-11.12.2001);

- Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (11.12.2001-08.2002);

- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (08.2002-03.2004);

- Начальник Управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2004-03.2005);

- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-13.04.2006);

- Помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (13.04.2006-11.01.2007);

- Министр иностранных дел Республики Казахстан (11.01.2007-04.09.2009);

- Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (05.09.2009-01.2013);

- Государственный секретарь Республики Казахстан (16.01.2013-01.2014);

- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (02.2014-01.2017);

- Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 12.01.2017).

- Государственный секретарь Республики Казахстан (24.03.2019-09.2019).