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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Двойника Зеленского из Узбекистана позвали в украинское шоу "Квартал-95"
Продолжение: Узбекский двойник Зеленского Умид Исабоев сыграет роль президента Украины в киноПредыстория: Двойник Зеленского оказался мигрантом из Узбекистана (видео)

CA-NEWS (UZ) -  Авторы украинского шоу "Квартал-95" сделали предложение о совместных выступлениях двойнику президента Украины Владимира Зеленского — живущему в Москве выходцу из Узбекистана Умиду Исабоеву.

Как рассказал в интервью Mash сам автомаляр, с ним связался лично один из руководителей шоу Евгений Кошевой. Бывший коллега по сцене ушедшего в политику настоящего Зеленского предложил вместе вести передачи на украинском телевидении.

— Мне видеозвонок. Смотрю, украинский номер. А там, кажется, Евгений Кошевой. Там темно было, не так хорошо видно. Он говорит, давай мы тебя заберём, присоединяйся к нам, приезжай к нам. "Квартал-95", оказывается, оттуда звонил. Говорит, вместе будем работать. Вместе с Кошевым вести передачи, смешить людей, — рассказал Умид.

Исабоев заявил, что после первого интервью журналистам к нему стали постоянно приходить предложения о съёмках. В частности, ему предложили роль в российском сериале и якобы скоро уже будет подписан контракт. Но теперь, с учётом предложения "Квартала-95", перед мужчиной стоит непростой выбор. По словам Умида, он бы хотел поработать в "Квартале-95".

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