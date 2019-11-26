Актёр из казахского «Рэкетира» рассказал о съемках в монгольском фильме «Хранители»

CA-NEWS (KZ) - Перестрелки, жесткие драки, невероятные падения… Монгольский фильм "Хранители", выходящий в казахстанский прокат 28 ноября, изобилует боевыми сценами и погонями. Но за всем этим экшном скрывается история о верности традициям своего народа. О том, как снимали масштабную картину, и какие экстремальные ситуации приходилось переживать актерам на съемочной площадке, рассказал корреспонденту Zakon.kz после премьеры фильма в Алматы исполнитель роли Тимура и хранителя Орхуна казахстанский актер Саят Исембаев.

Фильм монгольского режиссера Анар Тумурбаатар начинается с секретной встречи, которая проводится каждые 60 лет Хранителями Карты, которая показывает путь к тайной Святой Печати Чингисхана (Святая Печать Хас Буу). В рядах Хранителей обнаруживается предатель, выдавший секрет своих собратьев армии Цинь, которая теперь начинает охоту на Карту… Проходят века. События фильма переносятся в наши дни, где уже потомки двух враждующих кланов продолжают борьбу за недостающие части Карты. Каждый из Хранителей готов поставить под угрозу собственную жизнь, лишь бы оградить тайну Святой Печати от злых умыслов Цинь.

Саят Исембаев в фильме примерил на себя два образа. Один из них - более привычный казахстанскому зрителю образ "человека из 90-х", по которому и запомнился Саят зрителям в фильме "Рэкетир".

А вот видеть Исембаева в национальном костюме, который ему пришлось примерить для образа хранителя Орхуна, удается не каждый день.

- Конечно, привычнее для меня более-менее современная одежда, нежели историческая. С другой стороны, поучаствовать в исторической части съемок тоже было интересно. Режиссерский ход таков, что я и в исторической части играю роль хранителя, и его современного потомка, - рассказал Саят Исембаев.

В титрах казахстанец указан не только как исполнитель двух ролей, но и как сопродюсер.

- На этот проект меня пригласили. Я был у них в Монголии, был с ними знаком, они видели мои прошлые работы в кино и пригласили. Надеюсь, что оправдал их надежды. Актеры участвовали российские, казахстанские и в основном монгольские, - добавил Исембаев.

Съемки фильма "Хранители" проходили в Монголии, частично в России (Улан-Удэ) на протяжении 2018 года. Также в фильме есть кадры, снятые в Китае (Шанхай). Конкретно сцены с Саятом снимали около двух месяцев, в целом весь фильм отсняли с весны по осень прошлого года.

- Привыкать к Монголии и Улан-Удэ особо не пришлось, на месте сразу определялись. Конечно, для меня съемки были тяжелыми. Были и травмы, и ногу прострелили один раз, но это все так незаметно прошло. Работа была с утра до вечера, обработали рану, лангет поставили, дальше работали, - сказал Саят Исембаев.

Он признался, что во время съемок ему пришлось учиться стрельбе из лука, а также примерять историческую одежду, которая по весу оказалась не такой уж и легкой.А вот с верховой ездой никаких проблем не возникало.