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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве прошла встреча глав парламентских фракций правящих партий Таджикистана и России

CA-NEWS (TJ) -  Главы фракций Народно-демократической партии (НДПТ) и Аграрной партии Таджикистана в Маджлиси намояндагон Бахтовар Сафарзода и Мирзоанвар Ахмедов приняли участие в международной конференции в Москве.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана Мухаммадато Султонов, конференция проходила на тему «Роль партийных фракций и политических блоков в развитии межпарламентского сотрудничества стран СНГ».

«В рамках конференции глава фракции НДПТ в Маджлиси намояндагон Бахтовар Сафарзода встретился с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме С.Неверовым», – отметил М.Султонов.

По его словам, в ходе встречи были обсуждены вопросы защиты и соблюдения прав трудовых мигрантов, их пенсионное обеспечение, строительства Россией пяти школ в Таджикистане и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также обсуждены вопросы взаимодействий парламентов двух стран в борьбе с негативными явлениями современности, такими, как терроризм и экстремизм.

Бахтовар Сафарзода также провел встречи с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, председателем КПРФ Геннадием Зюгановым и главой фракции «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым

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