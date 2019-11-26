Нигматулин провел переговоры с председателем парламента Татарстана

CA-NEWS (KZ) - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Нурлан Нигматулин подтвердил готовность парламентариев оказывать всемерное содействие, обеспечивая необходимую законодательную поддержку.

Среди же перспективных направлений – автомобилестроение, судо-, авиапромышленность, транспорт и логистика, информационные технологии.

По словам Нурлана Нигматулина, укрепление взаимодействия между парламентариями Мажилиса и Государственного Совета, будет способствовать развитию партнёрства между Казахстаном и Татарстаном для решения общих задач, представляющих взаимный интерес для двух стран.