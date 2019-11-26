Лифт упал в шахту. В результате ЧП в больнице Ашхабада погибла санитарка

CA-NEWS (TM) - 24 ноября в отделении хирургии Лечебно-консультативного центра Туркменистана им. С. А. Ниязова (в народе Ниязовская больница) в Ашхабаде из-за неполадок в лифте погибла молодая санитарка. Женщина вместе с лифтером перевозили пациента на каталке. Доехав до нужного этажа, они стали выкатывать каталку, как вдруг дверь стала внезапно закрываться и лифт поехал вниз, прихватив часть каталки вместе с санитаркой. В результате тросы лифта не выдержали, и кабина упала в шахту вместе с человеком, передает turkmen.news.



По сообщениям свидетелей чрезвычайного происшествия – ими стали десятки пациентов в коридоре больницы, санитарку из шахты доставали кусками, а кабина лифта разбилась вдребезги. У погибшей было трое детей.

Ниязовская больница считается одним из самых старых лечебных учреждений столицы. Его здание не видело капитального ремонта многие годы, не говоря уже об обновлении механизмов, типа грузовых лифтов. Тем не менее, больница очень популярна среди людей среднего и низкого достатка, так как цены на диагностику и лечение в ней ниже, чем в новых современных медицинских центрах Ашхабада.