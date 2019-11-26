Специалистов нефтегазовой отрасли и экологов Узбекистана обучили разработке мер по сокращению выбросов

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) инициировал проведение обучения для служащих нефтегазовой отрасли, ведущих сотрудников Комитета экологии и Центра Гидрометеорологической службы Узбекистана.

Курс посвящен мониторингу и правилам подготовки отчетности по выбросам парниковых газов в нефтегазовой отрасли, а также разработке экономически эффективных стратегий и мер по сокращению выбросов.

С 2017 года Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению по климату, что накладывает на страну определённые обязательства. И в связи с тем, что Узбекистан является так же транзитной страной, которая делает поставки топлива на рынок, важно снизить летучие выбросы от нефти и газа по всей цепочке от добычи, переработки и потребления.

На сегодняшний день разработаны международные схемы, которые предлагают платежное или льготное финансирование на основе документированных результатов сокращения выбросов. То есть простыми словами, тот виртуальный объём парниковых газов, который не попал в атмосферу, является товаром и может быть продан другим странам, которые превысили свои вредные выбросы за определённый период времени. Этот вид мотивации называется углеродным финансированием. Получается двойная выгода: имеем чистый воздух и получаем за это деньги. По подсчётам экспертов, проекты по сокращению выбросов от факельного сжигания и утечек метана в 10 –30 раз эффективней возобновляемой энергетики.

Есть ещё один механизм сдерживания вредных выбросов и получения прибыли - климатическое финансирование. Оно предоставляется на выгодных условиях в виде проектов, программ по адаптации, льготному финансированию через общественные и частные фонды, направленные на социальное развитие и решение иных экологических проблем региона.

Подобная политика проводится специально с целью повышения мотивации для уменьшения вредных выбросов, а так же создания условий для дальнейшего технического переоснащения многих отраслей экономики страны.