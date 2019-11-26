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  26 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане для граждан Узбекистана организуют досрочное голосование

CA-NEWS (UZ) -  21 - 22 ноября в городе Худжанде Согдийской области (Таджикистан) проведены встречи представителей посольства Узбекистана в Душанбе с руководством Хукумата региона по вопросу организации на территории области досрочного голосования граждан Узбекистана на предстоящих парламентских выборах.

В ходе переговоров с заместителем председателя Хукумата Согдийской области Баходурзодой Баходуром достигнута договоренность об организации трех точек для проведения досрочного голосования на предстоящих парламентских выборах, сообщила пресс-служба МИДа.

В настоящее время на территории Согдийской области проживают 330 граждан Узбекистана, стоящих на консульском учете и включенных в списки избирателей для голосования 22 декабря.

Узбекские дипломаты также побывали в вузах области, где обучаются узбекские граждане, а также в местах их компактного проживания и проинформировали, что в связи с удаленностью Худжанда от Душанбе, где находится избирательный участок, для удобства соотечественников в трех местах Согдийской области будет организовано досрочное голосование.

Напомним, что 22 декабря в Узбекистане пройдут выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и в местные кенгаши.

В выборах участвуют пять политических партий – Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат", Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

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