В Узбекистане предпринимателей заставляют авансом заплатить налог на прибыль

CA-NEWS (UZ) - У частных предпринимателей и фирм в городе Ташкенте и Андижанской области просят заранее оплатить ряд налогов, в том числе и налог на прибыль, сообщает centralasian.org.



Представители четырех фирм в городе Ташкенте, занимающихся производством, говорят, что налоговые органы требуют от них заранее оплатить ряд налогов, в том числе и налог на прибыль, несмотря на то, что 2019 год еще не закончился.

– Налоговики просят, чтобы мы оплатили все налоги авансом, объясняя это тем, что в государственном бюджете образовались дыры, – говорят представители двух компаний (юридические лица), находящихся в Алмазарском и Чиланзарском районах Ташкента.

По их словам, каждый субъект предпринимательства предпочитает тратить полученную прибыль на расширение своего бизнеса, а требование оплатить налог на прибыль авансом является препятствием для бизнеса.

– Никто из предпринимателей не хочет платить налог на прибыль за декабрь месяц, который еще не начался. Каждый предприниматель хочет потратить полученную прибыль на расширение своего бизнеса. А налоговики заявляют, что не могут выполнить план по поступлениям в бюджет и под разными предлогами снимают деньги с наших банковских счетов, – сказал бухгалтер одной из ташкентский фирм.

Один из андижанских предпринимателей утверждает, что налоговики сняли с его банковского счета деньги без его согласия. "Андижанское областное управление Государственной налоговой инспекции безосновательно снимает со счетов предпринимателей (ООО) деньги на оплату налогов за следующий месяц. Это что, новый вид грабежа? Очень обидно, когда ты не можешь самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Когда спрашиваешь их, почему вы сняли деньги с моего счета, они отвечают, что для оплаты налогов за следующий месяц. Они хотят за счет предпринимателей закрыть год без недостачи, – сказал представитель одной из строительных фирм в Андижане.

Представитель Налогового комитета заявил "Озодлику", что оплата налога на прибыль авансом производится на добровольной основе. "Снимать деньги со счетов юридических лиц или частных предприниматель можно только в том случае, если у них имеются долги по налогам. Оплата налога на прибыль авансом производится исключительно на добровольной основе и налоговики не имеют права самовольно снимать с их банковских счетов деньги за данный вид налога", – пояснил представитель Государственного налогового комитета.

Инспектор одного из областных управлений, говоривший на анонимных условиях, сообщил, что в районах, которые не могут выполнить план по поступлениям в бюджет, началась кампания по взысканию налога на прибыль авансом, а на отказавшихся платить предпринимателей оказывается давление.

– Нам приказано выполнить план. Год заканчивается, наши головы полетят, если мы не сможем выполнить установленный план. Вы знаете, как в прошлом президент наказывал чиновников, которые не смогли обеспечить своевременное поступление налогов в госбюджет. Поэтому сейчас мы ходим к юридическим лица и умоляем их оплатить налоги заранее, – сказал инспектор налоговой службы.

Напомним, что в ходе видеоселекторного совещания 4 апреля этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев резко раскритиковал глав налоговых инспекций города Ташкента и Шайхантахурского района. На следующий день после критики главы государства 133 сотрудника Шайхантахурской налоговой инспекции города Ташкента были уволены одним приказом, против руководителей некоторых районных налоговых инспекций было возбуждено уголовное дело. Кроме того, после критики президента Мирзияева с занимаемых должностей были сняты руководители налоговых инспекций в ряде районов Самаркандской и Андижанской областей, 13 тысяч налоговиков были отправлены на аттестацию.