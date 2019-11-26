В Грузии власти применили силу, чтобы разблокировать парламент

CA-NEWS (CA) - Рано утром во вторник, 26 ноября, после предупреждения участникам акции, окружившим здание грузинского парламента в Тбилиси, колонны частей специального назначения МВД Грузии разогнали демонстрантов.

Участники многотысячного митинга протеста по призыву оппозиционных лидеров пытались блокировать здание, чтобы помешать правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" собраться на пленарное заседание. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Полиция применила водомет, чтобы освободить входы в парламент. Оппозиция заявила, что продолжит акции протеста, и властям придётся применять силу всякий раз, когда парламент будет собираться на заседание.

В ходе разгона митинга полиция задержала несколько лидеров оппозиционных партий, в том числе соратников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Вскоре всех задержанных отпустили.

Грузинская оппозиция настаивает на проведении реформы избирательного законодательства и перехода на систему пропорциональных выборов по партийным спискам вместо нынешней, смешанной, мажоритарно-пропорциональной системы.

14 ноября парламентское большинство проголосовало против поправки о переходе на выборы по партийным спискам. Оппозиция в ответ заявила, что будет проводить акции протеста. 18 ноября парламент Грузии не смог возобновить работу: участники протестов заблокировали все входы в здание. Полиция Грузии разогнала демонстрантов при помощи водомета и слезоточивого газа.

Вчера генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по действующей смешанной избирательной системе.