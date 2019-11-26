Когда госслужащим Казахстана разрешат пользоваться смартфонами?

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CA-NEWS (KZ) - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказал о сроках на снятие запрета на смартфоны для госслужащих, сообщает inbusiness.kz.

По словам министра, сегодня все зависит от того, как скоро полиция и владельцы зданий подпишут разрешение на смартфоны.

«Владельцы зданий и полиция, которая непосредственно охрану здания осуществляет, в ближайшее время подпишут, и после этого госслужащие смогут пользоваться смартфонами. Поэтому сроки зависят непосредственно от владельцев зданий, руководителей госорганов. Мы все вопросы, которые сдерживали подписание данной инструкции, сегодня сняли подписанием постановления Правительства», – заявил он.

Жумагалиев добавил, что вопросы информационной безопасности должны будут обеспечиваться в соответствии со всеми инструкциями.

«Никто вопросы информационной безопасности не отменял. Это целиком и полностью ответственность госслужащих и руководителей госорганов. Вопросы разрешения для граждан будут решаться соответствующими инструкциями», – подчеркнул министр.

В свою очередь министр информации и общественного развития Даурен Абаев отметил, что вопрос сроков индивидуальный для каждого госоргана, который согласуется в течение месяца.

«Сроков конкретно нет, это постоянный процесс согласования и обсуждения. В каждом госоргане он согласуется где-то в течение месяца», – резюмировал он.